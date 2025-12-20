Минобороны: Системы ПВО сбили 7 украинских дронов за девять часов

Как писал сайт KP.RU, накануне вечером российские системы ПВО за три часа уничтожили 36 украинских беспилотников. Киевский режим при помощи дронов пытался атаковать Белгородскую, Воронежскую и Курскую области, а также Крым. Кроме того, несколько дронов противника были сбиты над Черным морем.