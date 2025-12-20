Минобороны: Системы ПВО сбили 7 украинских дронов за девять часов

В небе над Белгородской областью за 9 часов в субботу российские военные нейтрализовали семь вражеских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«20 декабря т. г. в период с 11:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении военного ведомства.
Как писал сайт KP.RU, накануне вечером российские системы ПВО за три часа уничтожили 36 украинских беспилотников. Киевский режим при помощи дронов пытался атаковать Белгородскую, Воронежскую и Курскую области, а также Крым. Кроме того, несколько дронов противника были сбиты над Черным морем.
Напомним, в ночь на 14 декабря, как сообщало Минобороны РФ, российские военные уничтожили 235 украинских беспилотников над несколькими российскими регионами.