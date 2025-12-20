Дмитриев прибыл в Майами на переговоры с Уиткоффом и Кушнером

Из аэропорта кортеж Дмитриева направился сразу на переговорную площадку.
Дмитриев проведет в Майами выходные.
В Майами ранее на неделе проходили консультации делегации США с украинской стороной.
Госсекретарь Марко Рубио ранее заявлял, что может в субботу прибыть во Флориду для участия в переговорах по украинскому урегулированию.
