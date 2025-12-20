Ричмонд
Дмитриев прибыл в Майами на переговоры с Уиткоффом и Кушнером

МАЙАМИ (штат Флорида), 20 дек — РИА Новости. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прибыл в Майами для переговоров по украинскому урегулированию со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Из аэропорта кортеж Дмитриева направился сразу на переговорную площадку.

Дмитриев проведет в Майами выходные.

В Майами ранее на неделе проходили консультации делегации США с украинской стороной.

Госсекретарь Марко Рубио ранее заявлял, что может в субботу прибыть во Флориду для участия в переговорах по украинскому урегулированию.

