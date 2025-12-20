NBC: Израиль планирует нанести новые удары по Ирану

Нетаньяху считает, что Тегеран расширяет свою программу баллистических ракет. По словам собеседников телеканала, производство баллистических ракет в Иране может достигнуть 3000. Кроме того, Израиль обеспокоен тем, что в Иране восстанавливают системы ПВО и объекты по обогащению урана, которые подверглись атакам США в июне.