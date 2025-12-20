NBC: Израиль планирует нанести новые удары по Ирану

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом готовится сообщить о необходимости новых ударов по Ирану. Об этом со ссылкой на источники сообщает NBC News.
Нетаньяху считает, что Тегеран расширяет свою программу баллистических ракет. По словам собеседников телеканала, производство баллистических ракет в Иране может достигнуть 3000. Кроме того, Израиль обеспокоен тем, что в Иране восстанавливают системы ПВО и объекты по обогащению урана, которые подверглись атакам США в июне.
Встреча Трампа и Нетаньяху намечена на конец декабря. Пройдет она в резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида. Источники утверждают, что на ней Израиль рассчитывает убедить главу Белого дома, что расширение Ираном программы баллистических ракет несет серьезную угрозу.
Канцелярия Нетаньяху сообщила, что израильский премьер встретится с Трампом 29 декабря для обсуждения будущего Газы.
США в ходе ударов по Ирану в июне задействовали более 100 истребителей, подводную лодку и семь бомбардировщиков B-2. Для атак были использованы бомбы весом 30 000 фунтов, способные пробивать бункеры.
Ранее в МИД Ирана заявили, что республика не занимается обогащением урана.