Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский допустил отвод ВСУ из ДНР в соответствии с требованиями РФ и США

Глава киевского режима заявил, что вывод войск России и Украины должен быть зеркальным.

Глава Киевского режима Владимир Зеленский допустил возможность вывода украинских войск из подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики, что соответствует требованиям США и России, однако при этом потребовал «зеркального» отвода Вооруженных сил РФ, пишет РИА Новости.

«Возможное отведение войск должно быть зеркальным — Украина отходит столько же, сколько Россия», — сказал он.

Зеленский считает, что в свободной экономической зоне «не может быть тяжелого оружия, не может быть войск».

Ранее газета Financial Times со ссылкой на украинского чиновника сообщила, что обновленная версия плана США по урегулированию на Украине не предусматривает отвода ВС РФ от восточной границы демилитаризованной зоны, которую Вашингтон предлагает создать в Донбассе.

Напомним, представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о планах встречи российских и американских представителей в Майами, где Вашингтон предоставит Москве информацию о результатах переговоров, состоявшихся в Берлине между США, Украиной и ЕС.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше