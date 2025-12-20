Глава Киевского режима Владимир Зеленский допустил возможность вывода украинских войск из подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики, что соответствует требованиям США и России, однако при этом потребовал «зеркального» отвода Вооруженных сил РФ, пишет РИА Новости.
«Возможное отведение войск должно быть зеркальным — Украина отходит столько же, сколько Россия», — сказал он.
Зеленский считает, что в свободной экономической зоне «не может быть тяжелого оружия, не может быть войск».
Ранее газета Financial Times со ссылкой на украинского чиновника сообщила, что обновленная версия плана США по урегулированию на Украине не предусматривает отвода ВС РФ от восточной границы демилитаризованной зоны, которую Вашингтон предлагает создать в Донбассе.
Напомним, представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о планах встречи российских и американских представителей в Майами, где Вашингтон предоставит Москве информацию о результатах переговоров, состоявшихся в Берлине между США, Украиной и ЕС.