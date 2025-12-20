Зеленский допустил отвод ВСУ из ДНР в соответствии с требованиями РФ и США

Ранее газета Financial Times со ссылкой на украинского чиновника сообщила, что обновленная версия плана США по урегулированию на Украине не предусматривает отвода ВС РФ от восточной границы демилитаризованной зоны, которую Вашингтон предлагает создать в Донбассе.