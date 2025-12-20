Зеленский допустил отвод украинских войск из Донбасса, но с одним условием

По словам бывшего комика, любое отступление должно быть зеркальным: если украинские силы отходят на определённое расстояние, то российские подразделения обязаны сделать то же самое. Только таким образом, по его мнению, может быть создана демилитаризованная зона. При этом он добавил, что до практического обсуждения таких сценариев ещё необходимо дожить.