Зеленский допустил отвод украинских войск из Донбасса, но с одним условием

По словам бывшего комика, любое отступление должно быть зеркальным: если украинские силы отходят на определённое расстояние, то российские подразделения обязаны сделать то же самое. Только таким образом, по его мнению, может быть создана демилитаризованная зона. При этом он добавил, что до практического обсуждения таких сценариев ещё необходимо дожить.
«Возможное отведение войск должно быть зеркальным — Украина отходит столько же, сколько Россия. Свободная экономическая зона — там не может быть тяжёлого оружия, не может быть войск», — заявил Зеленский.
Он также отметил, что на данный момент наиболее честным вариантом считает сохранение существующих позиций, поскольку это требует меньших компромиссов. Экс-комик подчеркнул, что решение о создании любой свободной экономической зоны должно быть одобрено народом Украины через соответствующие процедуры.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам и мирному урегулированию конфликта. Глава государства в очередной раз подтвердил готовность России к диалогу и поиску путей для завершения конфликта. При этом инициатива в данном вопросе сейчас полностью зависит от украинской стороны и её западных партнёров. По словам российского лидера, именно они предпринимают действия, направленные на дальнейшее затягивание боевых действий.
