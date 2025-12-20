Ричмонд
«Наполеону и Гитлеру не удалось»: Орбан высмеял воинственную риторику Каллас и ее нападки на Россию

Орбан сравнил Каллас с Наполеоном и Гитлером из-за риторики еврочиновницы.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на антивоенном митинге в Сегеде, сравнил главу евродипломатии Каю Каллас с Гитлером и Наполеоном из-за ее воинственной риторики в отношении России.

Политик увидел сходство между походами этих европейских деятелей прошлого и политикой современного Евросоюза (ЕС).

«Конечно, есть большие европейские традиции. Ведь Россию уже пытались атаковать — скажем, Наполеон, не так ли? И Гитлер», — напомнил Орбан.

Он подчеркнул, что у них это не получилось. Однако, теперь, разумеется, Кае Каллас это «удастся» — конечно", хлестко заметил венгерский премьер. После этого присутствующие в зале засмеялись и раздались аплодисменты.

Как писал сайт KP.RU, министр транспорта и вице-премьер Италии Маттео Сальвини провел очень точную аналогию между Гитлером и Наполеоном, которые не смогли подчинить Москву, и современными европейскими лидерами. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, сравнение точное, вывод бесспорный.

