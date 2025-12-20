Ричмонд
В базу экстремистского «Миротворца»* внесли данные 20 детей, самому младшему — шесть лет

Персональные данные 20 детей пополнили базу украинского ресурса «Миротворец»*. Это следует из информации, размещённой на сайте.

Источник: Life.ru

Данные детей были добавлены на ресурс 20 декабря этого года. Речь идёт о 20 детях, родившихся в период с 2014 по 2019 годы. В качестве причин значатся покушение «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также «целенаправленное нарушение границ Украины».

Ранее Life.ru писал, что список «Миротворца»* пополнили российская теннисистка Анастасия Мыскина и главу Федерации бадминтона России Андрей Антропов. Их назвали «угрозой» из-за поддержки специальной военной операции и якобы посягательства на территориальную целостность Украины. Антропову дополнительно приписали участие в форуме «Россия — спортивная держава».

*Внесён в список экстремистских сайтов, запрещённых в России.