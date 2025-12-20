В базу экстремистского «Миротворца»* внесли данные 20 детей, самому младшему — шесть лет

Данные детей были добавлены на ресурс 20 декабря этого года. Речь идёт о 20 детях, родившихся в период с 2014 по 2019 годы. В качестве причин значатся покушение «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также «целенаправленное нарушение границ Украины».