Дмитриев прилетел в Майами на переговоры с Уиткоффом и Кушнером

В ходе визита запланированы встречи со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером, зятем американского лидера Дональда Трампа. Конкретные темы обсуждения не раскрываются, однако источник подчеркнул, что трёхсторонние контакты с украинской стороной в текущем формате не предусмотрены.
Из аэропорта кортеж спецпредставителя президента РФ направился сразу на переговорную площадку. Дмитриев проведёт в Майями все выходные дни.
Ранее сообщалось, что Россия выдвинула конкретное условие для встречи главы государства Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. Российский лидер выразил готовность к диалогу вскоре после назначения Уиткоффа, передав предложение через доверенных лиц. Ключевым требованием стал исключительно личный визит американского представителя без сопровождения сотрудников ЦРУ, дипломатов или переводчика.
