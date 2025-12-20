Ричмонд
Дмитриев прилетел в Майами на переговоры с Уиткоффом и Кушнером

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прибыл в Майами для проведения переговоров с представителями США. Данную информацию передаёт Reuters.

Источник: Life.ru

В ходе визита запланированы встречи со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером, зятем американского лидера Дональда Трампа. Конкретные темы обсуждения не раскрываются, однако источник подчеркнул, что трёхсторонние контакты с украинской стороной в текущем формате не предусмотрены.

Из аэропорта кортеж спецпредставителя президента РФ направился сразу на переговорную площадку. Дмитриев проведёт в Майями все выходные дни.

Ранее сообщалось, что Россия выдвинула конкретное условие для встречи главы государства Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. Российский лидер выразил готовность к диалогу вскоре после назначения Уиткоффа, передав предложение через доверенных лиц. Ключевым требованием стал исключительно личный визит американского представителя без сопровождения сотрудников ЦРУ, дипломатов или переводчика.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше