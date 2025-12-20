Французские фермеры пригрозили устроить в январе осаду Парижа из тракторов

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французские фермеры пригрозили устроить осаду Парижа из тысячи тракторов, если власти не прекратят принудительный забой скота из-за вспышки дерматита и не помешают подписанию торгового соглашения ЕС со странами МЕРКОСУР. Об этом сообщает телеканал BMFTV.
«Скоро Рождество, и я считаю, что мы должны провести его со своими семьями. Подготовьтесь, отдохните немного. Мы возобновим (акции протеста. — Прим. БЕЛТА), если ничего не произойдет. Достаточно будет одного звонка — и мы соберемся в Париже на тысяче тракторов», — заявил глава одного из местных подразделений профсоюза «Сельская координация» Жозе Перес.
В частности, Перес упомянул идею «окружить Париж», если до 5 января в политике властей ничего не изменится.
Французские фермеры уже несколько дней блокируют автодороги на юго-западе страны в знак протеста против забоя животных из-за вспышки нодулярного дерматита. Это заразное инфекционное заболевание, которое сопровождается лихорадкой, отеком подкожной соединительной ткани и иных органов. Для человека оно не представляет опасности, а для крупного рогатого скота является смертельно опасным.
Аграрии также выступают против соглашения о свободной торговле со странами МЕРКОСУР. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита Евросовета заявила, что лидеры стран ЕС отложили его подписание как минимум до января. -0-