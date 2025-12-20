Ричмонд
Дмитриев прилетел в Майами на встречу с Уиткоффом и Кушнером по Украине

Кортеж спецпредставителя президента РФ направился к месту переговоров.

Источник: Комсомольская правда

Спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев прибыл в Майами для проведения встречи со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Из аэропорта, куда прилетел борт, кортеж Дмитриева сразу направился на переговорную площадку.

Как писал сайт KP.RU, немногим ранее спецпредставитель российского лидера сообщил о предстоящем сотрудничестве России и США в Арктике.

Накануне агентство Associated Press сообщило, что в предстоящие выходные состоятся переговоры между представителями американской и российской сторон. Москву на саммите представит Кирилл Дмитриев, а переговоры пройдут в Майами. Целью встречи называлось обсуждение нового мирного плана по урегулированию на Украине. Россия получит вариант с учетом пожеланий со стороны киевского режима.

Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
