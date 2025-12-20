Накануне агентство Associated Press сообщило, что в предстоящие выходные состоятся переговоры между представителями американской и российской сторон. Москву на саммите представит Кирилл Дмитриев, а переговоры пройдут в Майами. Целью встречи называлось обсуждение нового мирного плана по урегулированию на Украине. Россия получит вариант с учетом пожеланий со стороны киевского режима.