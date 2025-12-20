«Влияние растёт»: В Раде неожиданно отреагировали на слова Путина о выборах на Украине

«Это влияние растёт системно и будет расти дальше. Россия недвусмысленно даёт понять, что в ближайшей перспективе она будет иметь существенное влияние как на возможные избирательные процессы, так и на формирование временного правительства на Украине», — написал Дмитрук в своём телеграм-канале.
Ранее в ЦИК Украины заявили о необходимости изменить законы для проведения выборов. Оказалось, что власти страны столкнутся с необходимостью существенно изменить правовую базу, чтобы обойти прямой законодательный запрет.
