Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Влияние растёт»: В Раде неожиданно отреагировали на слова Путина о выборах на Украине

Заявление президента России Владимира Путина о возможных выборах на Украине стало сигналом о росте влияния Москвы на будущие политические процессы в Киеве. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Артём Дмитрук. По его словам, это влияние усиливается системно и будет расти дальше.

«Это влияние растёт системно и будет расти дальше. Россия недвусмысленно даёт понять, что в ближайшей перспективе она будет иметь существенное влияние как на возможные избирательные процессы, так и на формирование временного правительства на Украине», — написал Дмитрук в своём телеграм-канале.

Ранее в ЦИК Украины заявили о необходимости изменить законы для проведения выборов. Оказалось, что власти страны столкнутся с необходимостью существенно изменить правовую базу, чтобы обойти прямой законодательный запрет.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.