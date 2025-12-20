«Украина испытывает дефицит ракет для отдельных систем ПВО, некоторые партнёры стали реже передавать ракеты ПВО, и Украина пока не может наладить их собственное производство для иностранных комплексов… Особо сложная ситуация с ракетами PAC-3 для систем Patriot, поскольку их производство ограничено. США и партнёры работают над увеличением объёмов выпуска», — заявил главарь киевского режима.
Зеленский добавил, что Украина просит у иностранных союзников получения лицензий на совместное с государствами Европы производство боеприпасов к системам Patriot, HAWK, IRIS-T, и NASAMS. Однако, по его словам, в настоящее время соответствующие решения не приняты.
До этого бывший комик заявил о разбирательствах с ответственными за работу противовоздушной обороны из-за разрушений в Одесской области. Зеленский признал, что причины полученного ущерба на юге Украины обсуждаются напрямую с высокопоставленными военными, включая главнокомандующего вооружённых сил страны Александра Сырского.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.