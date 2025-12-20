Зеленский пожаловался на дефицит ракет для ЗРК Patriot

«Украина испытывает дефицит ракет для отдельных систем ПВО, некоторые партнёры стали реже передавать ракеты ПВО, и Украина пока не может наладить их собственное производство для иностранных комплексов… Особо сложная ситуация с ракетами PAC-3 для систем Patriot, поскольку их производство ограничено. США и партнёры работают над увеличением объёмов выпуска», — заявил главарь киевского режима.