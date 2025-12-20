Зеленский неожиданно поддержал предложение США о трёхсторонней встрече с Россией

«Мы поддержим предложение США», — заявил бывший комик, слова которого приводит украинское издание «Новости.LIVE».
При этом Зеленский подчеркнул, что не ждёт от подобного мероприятия прорыва в процессе урегулирования конфликта. В то же время, по его словам, украинская сторона поддержит контакты в таком формате, если они приведут к новым обменам пленными или подготовке встречи на высшем уровне.
Ранее Зеленский заявил, что Вооружённые силы Украины могут покинуть территорию Донбасса только при условии симметричного отвода российских войск. По его словам, любое отступление должно быть зеркальным: если украинские силы отходят на определённое расстояние, то российские подразделения обязаны сделать то же самое. Только таким образом, по его мнению, может быть создана демилитаризованная зона.
