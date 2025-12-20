Зеленский неожиданно поддержал предложение США о трёхсторонней встрече с Россией

При этом Зеленский подчеркнул, что не ждёт от подобного мероприятия прорыва в процессе урегулирования конфликта. В то же время, по его словам, украинская сторона поддержит контакты в таком формате, если они приведут к новым обменам пленными или подготовке встречи на высшем уровне.