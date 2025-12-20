Ричмонд
Подоляка: войска РФ уничтожают в Мирнограде наиболее боеспособные части ВСУ

Военный блогер спрогнозировал резкое усложнение для ВСУ обстановки на добропольском направлении после завершения российскими военными зачистки Мирнограда.

Источник: Аргументы и факты

Российские подразделения, ведущие зачистку Мирнограда, уничтожают наиболее боеспособные части ВСУ, которые оказались в окружении на его территории, сообщил военный блогер Юрий Подоляка в видеообзоре, опубликованном в субботу в его Telegram-канале.

Согласно сведениям блогера, в настоящее время бойцы 51-й армии «дожимают» несдавшиеся подразделения противника в городе.

Подоляка подчеркнул важность того, какие именно части ВСУ ликвидируются в Мирнограде. По словам блогера, речь идет, в частности, о 79-й десантно-штурмовой бригаде, которую Подоляка назвал лучшей в ВСУ, а также о 38-й бригаде морской пехоты и еще нескольких «довольно сильных» подразделениях.

«Теперь именно они, попав в кольцо, уничтожаются. Не в полном, к сожалению, составе. Но даже один батальон 79-й бригады, который здесь был уничтожен, — это дорогого стоит», — подчеркнул блогер.

По его словам, потеря перечисленных подразделений негативно отразится на возможностях удержания противником линии обороны, которая уже и так «трещит везде».

Подоляка спрогнозировал, в частности, резкое усложнение для ВСУ обстановки на добропольском направлении после завершения российскими военными зачистки Мирнограда.

Напомним, накануне блогер сообщил, что российские военные сломили сопротивление ВСУ в Мирнограде.