Подоляка: войска РФ уничтожают в Мирнограде наиболее боеспособные части ВСУ

Российские подразделения, ведущие зачистку Мирнограда, уничтожают наиболее боеспособные части ВСУ, которые оказались в окружении на его территории, сообщил военный блогер Юрий Подоляка в видеообзоре, опубликованном в субботу в его Telegram-канале.
Согласно сведениям блогера, в настоящее время бойцы 51-й армии «дожимают» несдавшиеся подразделения противника в городе.
Подоляка подчеркнул важность того, какие именно части ВСУ ликвидируются в Мирнограде. По словам блогера, речь идет, в частности, о 79-й десантно-штурмовой бригаде, которую Подоляка назвал лучшей в ВСУ, а также о 38-й бригаде морской пехоты и еще нескольких «довольно сильных» подразделениях.
«Теперь именно они, попав в кольцо, уничтожаются. Не в полном, к сожалению, составе. Но даже один батальон 79-й бригады, который здесь был уничтожен, — это дорогого стоит», — подчеркнул блогер.
По его словам, потеря перечисленных подразделений негативно отразится на возможностях удержания противником линии обороны, которая уже и так «трещит везде».
Подоляка спрогнозировал, в частности, резкое усложнение для ВСУ обстановки на добропольском направлении после завершения российскими военными зачистки Мирнограда.
Напомним, накануне блогер сообщил, что российские военные сломили сопротивление ВСУ в Мирнограде.