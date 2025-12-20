Орбан сравнил Каю Каллас с Наполеоном и Гитлером

Премьер Венгрии Виктор Орбан сравнил главу европейской дипломатии Каю Каллас с Наполеоном и Гитлером. Он усомнился, что еврокомиссар сможет добиться поражения России, раз это не удалось когда-то Наполеону и Гитлеру.
«Конечно, есть большие европейские традиции. Ведь Россию уже пытались атаковать — скажем, Наполеон, не так ли? И Гитлер. У них это не получилось. А теперь, разумеется, Кае Каллас это “удастся”», — с иронией высказался венгерский премьер.
Ранее аналогичную точку зрения в отношении Каллас и лидеров ЕС выразил вице-премьер Италии Маттео Сальвини.
Он также заявил, что санкции поставили на колени не Россию, а экономики западных стран.
Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.Читать дальше