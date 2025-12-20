Ричмонд
Орбан сравнил Каю Каллас с Наполеоном и Гитлером

Премьер Венгрии усомнился в успехе идей Каллас против России.

Источник: Аргументы и факты

Премьер Венгрии Виктор Орбан сравнил главу европейской дипломатии Каю Каллас с Наполеоном и Гитлером. Он усомнился, что еврокомиссар сможет добиться поражения России, раз это не удалось когда-то Наполеону и Гитлеру.

«Конечно, есть большие европейские традиции. Ведь Россию уже пытались атаковать — скажем, Наполеон, не так ли? И Гитлер. У них это не получилось. А теперь, разумеется, Кае Каллас это “удастся”», — с иронией высказался венгерский премьер.

Ранее аналогичную точку зрения в отношении Каллас и лидеров ЕС выразил вице-премьер Италии Маттео Сальвини.

Он также заявил, что санкции поставили на колени не Россию, а экономики западных стран.

