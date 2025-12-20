По информации собеседника агентства, был уничтожен капитан Александр Соколовский. Он являлся командиром роты в 17-й отдельной тяжёлой механизированной бригаде ВСУ. Военнослужащий был ликвидирован на Тёткинско-Глушковском направлении.
Представитель силовых структур добавил, что Соколовский воевал с самого начала вооружённого конфликта на востоке Украины. Он служил добровольцем в составе так называемого нацбата «Днепр». Позднее командир также принимал участие в рейде на территорию Курской области.
Ранее сообщалось, что пять военнослужащих украинской военной разведки ликвидированы на Купянском направлении в Харьковской области. Уничтожены были бойцы с позывными Клим, Девятый, Лоти, Федор и Волга. Факт их гибели подтверждается некрологами, размещёнными на официальной странице подразделения. Все они состояли в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
