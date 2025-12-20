Как отметил политобозреватель KP.RU Андрей Баранов, всю свою жизнь Кая вдохновенно врала. Особенно любила живописать, как тяжело ей жилось в годы «советской оккупации». однако, стыдливо умалчивала, что ее отец был членом КПСС и возглавлял республиканское отделение Сбербанка, Центральный совет профсоюзов Эстонии, был народным депутатом СССР. Кроме того, вспыхнул скандал, когда выянилось, что муж Каллас, которая постоянно требовала принимать все новые санкции против России, чтобы, по ее словам, «пострадал каждый русский», спокойненько ведет прибыльный бизнес с РФ.