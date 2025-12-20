Глава евродипломатии Кая Каллас после решения суда принесла публичные извинения эстонскому депутату и фонду за лживые утверждения о них. Об этом написало издание ERR.
«Я, Кая Каллас, в публикации от 17.02.2022 распространила недостоверные утверждения о том, будто на митинге, организованном Варро Вооглайдом и фондом SAPTK в Тоомпеа, были нападения на эстонскую полицию, а также о том, будто Варро Вооглайд и партия EKRE организовали митинг 23.10.2021 на площади Вабадузе», — приводятся в публикации слова еврочиновницы.
Каллас подчеркнула, что указанные утверждения не соответствуют действительности.
ERR уточнило, что во вторник, 16 декабря, Верховный суд Эстонии отказался рассматривать апелляцию Каллас по делу о якобы имевшем место нападении на представителей власти во время демонстрации в период пандемии коронавируса. Таким образом инстанция оставила в силе решения уездного и окружного судов. Тогда суды постановили, что Каллас должна частично опровергнуть свои заявления в отношении депутата парламента от партии EKRE Варро Вооглайда и фонда «В Защиту семьи и традиции» (SAPTK).
Как отметил политобозреватель KP.RU Андрей Баранов, всю свою жизнь Кая вдохновенно врала. Особенно любила живописать, как тяжело ей жилось в годы «советской оккупации». однако, стыдливо умалчивала, что ее отец был членом КПСС и возглавлял республиканское отделение Сбербанка, Центральный совет профсоюзов Эстонии, был народным депутатом СССР. Кроме того, вспыхнул скандал, когда выянилось, что муж Каллас, которая постоянно требовала принимать все новые санкции против России, чтобы, по ее словам, «пострадал каждый русский», спокойненько ведет прибыльный бизнес с РФ.