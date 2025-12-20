Уиткофф заявил о прогрессе в ходе первого этапа урегулирования в Газе

В документе подчёркивается, что представители США, Турции, Катара и Египта провели 19 декабря встречу в Майами. Цель мероприятия заключалась в оценке первого этапа соглашения по прекращению огня в секторе Газа и подготовки к переходу на следующий этап.
«Первый этап привёл к прогрессу, включая расширение оказания гуманитарной помощи, возвращение тел заложников, частичный вывод сил и снижение активности боевых действий», — сказано в документе.
Также в заявлении подчёркивается, что участники обсуждения в ходе переговоров пришли к согласию о необходимости создания в Газе «руководящего органа», который действовал бы под эгидой «объединённого управления».
Ранее зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и спецпосланник Белого дома Стивен Уиткофф представили инвесторам план реконструкции сектора Газа, предполагающий превращение анклава в футуристический курортный мегаполис.
