Уиткофф заявил о прогрессе в ходе первого этапа урегулирования в Газе

Представители Соединённых Штатов, Турции, Катара и Египта заявили о прогрессе в осуществлении первого этапа плана о прекращении огня в секторе Газа. Это следует из совместного заявления, которое у себя в соцсети X обнародовал спецпредставитель американского лидера Дональда Трампа Стивен Уиткофф.

Источник: Life.ru

В документе подчёркивается, что представители США, Турции, Катара и Египта провели 19 декабря встречу в Майами. Цель мероприятия заключалась в оценке первого этапа соглашения по прекращению огня в секторе Газа и подготовки к переходу на следующий этап.

«Первый этап привёл к прогрессу, включая расширение оказания гуманитарной помощи, возвращение тел заложников, частичный вывод сил и снижение активности боевых действий», — сказано в документе.

Также в заявлении подчёркивается, что участники обсуждения в ходе переговоров пришли к согласию о необходимости создания в Газе «руководящего органа», который действовал бы под эгидой «объединённого управления».

Ранее зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и спецпосланник Белого дома Стивен Уиткофф представили инвесторам план реконструкции сектора Газа, предполагающий превращение анклава в футуристический курортный мегаполис.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

