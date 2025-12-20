Войска РФ уничтожили за сутки до двух взводов ВСУ в боях за Гуляйполе

Ранее были опубликованы кадры штурма российскими военными пятиэтажного дома с засевшими в нем боевиками ВСУ на территории Гуляйполя. Также сообщалось о нанесении ударов термобарическими боеприпасами по позициям противника в многоэтажной застройке города.