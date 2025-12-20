Войска РФ уничтожили за сутки до двух взводов ВСУ в боях за Гуляйполе

В течение суток российские подразделения уничтожили до двух взводов украинских боевиков в ходе боев на территории запорожского города Гуляйполя, сообщил в субботу Telegram-канал «Воин DV».
«Штурмовики-дальневосточники продолжают освобождение н.п. Гуляйполе, совокупно взяв под контроль до 6 кв. км и уничтожив до двух взводов живой силы противника за сутки», — говорится в публикации.
Сообщается о ведении российскими военными ожесточенных боев за Гуляйполе, а также о расширении ими плацдарма на западном берегу реки Гайчур.
Кроме того, российские подразделения продвигаются к западу от запорожских сел Варваровка и Доброполье в направлении поселка Терноватое и села Косовцево.
По информации источников, в течение суток противник потерял в зоне ответственности ГрВ «Восток» до двух рот боевиков, а также более десятка единиц техники.
Ранее были опубликованы кадры штурма российскими военными пятиэтажного дома с засевшими в нем боевиками ВСУ на территории Гуляйполя. Также сообщалось о нанесении ударов термобарическими боеприпасами по позициям противника в многоэтажной застройке города.