«Не хватит ресурсов»: Зеленский заявил о невозможности содержать армию в 800 тысяч человек

«Нет, не способна, не хватит финансового ресурса. Поэтому я этот диалог и провожу с лидерами стран, потому что рассматриваю частичное финансирование нашей армии за счёт партнёров, как гарантия безопасности для нас», — заявил Зеленский в разговоре с журналистами.
Напомним, лидеры ЕС в итоге приняли решение не использовать замороженные российские активы, а привлечь общеевропейские заёмные средства для предоставления Украине помощи в размере 90 миллиардов евро на 2026−2027 годы. Канцлер Германии Фридрих Мерц пояснил, что кредит будет беспроцентным, а возвращать его предполагается за счёт будущих компенсационных выплат России Украине. При этом Венгрия, Чехия и Словакия юридически отказались от участия в этой программе финансирования.
