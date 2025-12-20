Ричмонд
«Не хватит ресурсов»: Зеленский заявил о невозможности содержать армию в 800 тысяч человек

Украина не сможет содержать 800-тысячную армию по окончании конфликта, заявил Владимир Зеленский. Глава киевского режима откровенно заявил о нехватке финансовых ресурсов.

Источник: Life.ru

«Нет, не способна, не хватит финансового ресурса. Поэтому я этот диалог и провожу с лидерами стран, потому что рассматриваю частичное финансирование нашей армии за счёт партнёров, как гарантия безопасности для нас», — заявил Зеленский в разговоре с журналистами.

Напомним, лидеры ЕС в итоге приняли решение не использовать замороженные российские активы, а привлечь общеевропейские заёмные средства для предоставления Украине помощи в размере 90 миллиардов евро на 2026−2027 годы. Канцлер Германии Фридрих Мерц пояснил, что кредит будет беспроцентным, а возвращать его предполагается за счёт будущих компенсационных выплат России Украине. При этом Венгрия, Чехия и Словакия юридически отказались от участия в этой программе финансирования.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

