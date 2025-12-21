СМИ сообщили об изоляции Мерца из-за позиции по активам России

«Факты говорили против Мерца, а также против [главы Еврокомиссии] Урсулы фон дер Ляйен, которая, однако, уже начала дистанцироваться от Мерца, когда стало ясно: канцлер изолирован в Европе», — говорится в публикации.
В издании уточнили, что план по использованию российских активов, который продвигал немецкий канцлер, провалился, что нанесло удар по его репутации. Это также ослабило позицию Германии на переговорах по финансированию украинской стороны.
Мерц 19 декабря заявил, что лидеры Евросоюза на саммите приняли решение о выдаче Украине кредита на сумму €90 млрд под 0%.
Тогда же глава Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что участники саммита ЕС приняли решение о финансировании Украины на €90 млрд в 2026—2027 годах. Однако европейские лидеры не смогли прийти к соглашению об экспроприации замороженных российских активов.