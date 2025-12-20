По словам Пескова, активные дискуссии, включая последние выступления главаря киевского режима Владимира Зеленского, являются прямой реакцией на инициативу российского лидера. Он подчеркнул, что тема выборов «на плаву» и продолжает обсуждаться. При этом представитель Кремля отметил, что Зеленский, комментируя предложения Путина, по его мнению, часто противоречит сам себе и путается в показаниях.
Напомним, ранее Путин в ходе прямой линии заявил, что Россия готова рассмотреть меры по обеспечению безопасности в день проведения будущих выборов на Украине. Глава государства подчеркнул, что Москва вправе выдвинуть встречное условие. Россия потребует, чтобы миллионы граждан Украины, находящиеся на её территории, также получили возможность реализовать своё избирательное право.
