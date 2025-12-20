«Тема на плаву»: В Кремле назвали дискуссию о выборах на Украине реакцией на заявление Путина

По словам Пескова, активные дискуссии, включая последние выступления главаря киевского режима Владимира Зеленского, являются прямой реакцией на инициативу российского лидера. Он подчеркнул, что тема выборов «на плаву» и продолжает обсуждаться. При этом представитель Кремля отметил, что Зеленский, комментируя предложения Путина, по его мнению, часто противоречит сам себе и путается в показаниях.