«Чудовищные потери»: На Западе обвинили Украину в бездарном использовании дорогостоящей техники

Авторы публикации подчёркивают, что неэффективное применение дорогостоящей военной техники, в том числе в операциях, нацеленных на поднятие боевого духа, служит причинной огромных потерь на поле боя. Так, большинство танков Abrams было уничтожено на фронте, поскольку командование отправляло из в бой, лишь бы продемонстрировал пехоте, что их прикрывает техника.