«Поставка австралийских танков Abrams проходит на фоне участившихся сообщений о крайне низкой боеготовности механизированных частей ВСУ. Высший офицерский состав объясняет ситуацию чудовищными потерями живой силы, которую невозможно восполнить, а также возросшими требованиями к техобслуживанию западных машин», — сказано в материале.
Авторы публикации подчёркивают, что неэффективное применение дорогостоящей военной техники, в том числе в операциях, нацеленных на поднятие боевого духа, служит причинной огромных потерь на поле боя. Так, большинство танков Abrams было уничтожено на фронте, поскольку командование отправляло из в бой, лишь бы продемонстрировал пехоте, что их прикрывает техника.
Отмечается, что ВСУ лишились 87 процентов поставленного иностранными государствами вооружения, включая танки. При этом, согласно информации независимых источников, 27 из 31 поставленных Соединёнными Штатами единиц Abrams либо уничтожены, либо захвачены российскими военными.
Ранее Life.ru писал, что барражирующие боеприпасы комплекса «Ланцет» уничтожили более 500 украинских танков, включая свыше 60 машин НАТО — Abrams, Leopard 2 и Challenger 2. Речь идёт о технике стоимостью в миллионы долларов. Кроме танков, операторы «Ланцетов» поразили более 260 гаубиц М777, свыше 100 САУ M109, более 60 польских AHS Krab и сотни других единиц вооружения — от БМП Bradley до РСЗО HIMARS, которые ВСУ стараются прятать на удалённых позициях.
