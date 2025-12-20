Ричмонд
Каллас по решению суда публично опровергла свои высказывания в соцсетях

Суд Эстонии обязал Каю Каллас публично извиниться за ложь в соцсетях.

Источник: Аргументы и факты

Бывший эстонский премьер, глава европейской дипломатии Кая Каллас по решению суда Эстонии публично опровергла свои сообщения в социальных сетях в отношении члена Консервативной народной партии (EKRE) республики Варро Вооглайда.

Речь идет о публикациях Каллас от 17 февраля 2022 года, в которых она сообщила о нападениях на полицию на митинге, организованном Варро Вооглайдом и SAPTK (Фонд в защиту семьи и традиций), а также о том, что Варро Вооглайд и EKRE организовали митинг, прошедший 23 октября 2021 года на площади Вабадузе.

«Указанные утверждения не соответствуют действительности», — написала еврокомиссар на своей странице в Facebook*.

Каллас 17 февраля 2022 года написала в соцсетях, что «борец за традиции» нападает на независимость Эстонии. В ответ на это Вооглайд подал на Каллас в суд за клевету.

Суд обязал Каллас опровергнуть свои сообщения.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан сравнил Каю Каллас с Наполеоном и Гитлером.

* Корпорация Meta (владелец Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads) признана экстремистской и запрещена в РФ.

