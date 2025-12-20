Зеленский анонсировал кадровые перестановки в Воздушном командовании ВСУ из-за ситуации в Одесской области

В свою очередь вице-премьер Украины Алексей Кулеба предположил, что Одесса и южные регионы изолируются от остальной части страны при помощи российских ударов. В случае полного вывода моста через Днестр из строя сообщение между «материковой» частью Одесской области и Измаилом станет возможным лишь в объезд, отметил он.