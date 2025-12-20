Ричмонд
Опрос: большинство жителей Германии поддерживают план по ограничению числа прибывающих просителей убежища

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Согласно опросу общественного мнения, опубликованному в субботу, большинство немцев поддерживают планы федерального правительства по ограничению иммиграции просителей убежища. Об этом сообщает Синьхуа.

Опрос, проведенный YouGov для немецкого информационного агентства DPA, показал, что 53% респондентов полностью поддерживают цель министра внутренних дел Александра Добриндта по сокращению числа просителей убежища, въезжающих в страну, а еще 23% заявили, что скорее поддержат эту политику.

Только 15% заявили, что выступают против такого подхода, а остальные респонденты сказали, что еще не определились.

С момента вступления в должность в мае Добриндт распорядился ужесточить пограничный контроль и разрешил отказывать в приеме просителям убежища на границах Германии, за исключением уязвимых групп, таких как беременные женщины и тяжелобольные.

На уровне ЕС он также выступает за ужесточение правил предоставления убежища, которые позволят создать так называемые центры возвращения, которые смогут размещать просителей убежища, обязанных покинуть Германию до депортации в свои страны.

Несмотря на эти шаги, лишь 8% респондентов заявили, что заметили явные изменения в миграционной политике, в то время как 42% сказали, что не увидели никаких изменений вообще.

Опрос YouGov проводился среди более чем 2100 имеющих право голоса избирателей в период с 12 по 15 декабря. -0-