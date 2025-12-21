NYT: США и Венесуэла начали глушить сигналы GPS в Карибском бассейне

С начала сентября в результате атак США по судам у берегов Венесуэлы погибли более 100 человек. В начале декабря глава Пентагона Пит Хегсет заявил об операции Southern Spear («Южное Копье») против наркокартелей в Западном полушарии. 17 декабря Трамп объявил Венесуэле «полную и всеобъемлющую» блокаду нефтяных танкеров, которые находятся под санкциями США. Американский президент пообещал, что США продолжат сосредотачивать военные силы вокруг Венесуэлы до тех пор, пока власти страны «не вернут США всю нефть, землю и другие активы, которые они ранее украли».