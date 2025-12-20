РСЗО накрыли скопление боевиков ВСУ в Мирнограде

Согласно сведениям военного блогера Юрия Подоляки, в ходе проведения российскими подразделениями зачистки Мирнограда уничтожаются наиболее боеспособные части ВСУ. Говоря о негативных последствиях потери противником этих подразделений, Подоляка заявил, в частности, о возможности резкого ухудшения обстановки для ВСУ на добропольском направлении.