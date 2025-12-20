РСЗО накрыли скопление боевиков ВСУ в Мирнограде

В Сети появились кадры нанесения ракетного удара по скоплению военнослужащих ВСУ на территории Мирнограда.
По информации военных Telegram-каналов, группа украинских боевиков была выявлена в одном из многоэтажных зданий.
Сообщается, что для поражения места скопления военнослужащих противника был задействован комплекс «Торнадо-С». Судя по снятым с дрона кадрам, он успешно поразил цель.
В результате ракетного удара противник мог потерять более десятка боевиков.
Ранее были опубликованы кадры уничтожения авиацией пункта временной дислокации украинских морпехов в высотной застройке Мирнограда. Сообщалось о применении трехтонных бомб для поражения мест скопления военнослужащих противника, блокированных на территории города.
Согласно сведениям военного блогера Юрия Подоляки, в ходе проведения российскими подразделениями зачистки Мирнограда уничтожаются наиболее боеспособные части ВСУ. Говоря о негативных последствиях потери противником этих подразделений, Подоляка заявил, в частности, о возможности резкого ухудшения обстановки для ВСУ на добропольском направлении.