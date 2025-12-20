Военные США пытались задержать еще одно судно у побережья Венесуэлы

Американские военные попытались задержать еще одно судно неподалеку от Венесуэлы. Об этом сообщило агентство Reuters.
«По словам официальных лиц, Соединенные Штаты попытались перехватить и задержать еще одно судно, находящееся под санкциями, в международных водах у побережья Венесуэлы», — написал корреспондент издания Идрис Али в соцсети X.
Он уточнил со ссылкой на источники, что американская береговая охрана руководит этой операцией.
Как писал сайт KP.RU, танкеры с венесуэльской нефтью возобновили выход из портов Боливарианской республики в сопровождении военных кораблей. По данным газеты The New York Times, это произошло после заявления президента США Дональда Трампа о введении полной блокады судов, перевозящих венесуэльские нефтепродукты.
17 декабря глава Белого дома выступил с угрозами в адрес руководства Венесуэлы. Республиканец потребовал от Каракаса немедленно вернуть якобы украденные у Вашингтона нефть и активы.