BZ: Мерц оказался в изоляции в ЕС из-за российских активов

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц потерпел унижение из-за позиции по российским активам.

Источник: Аргументы и факты

Канцлер Германии Фридрих Мерц оказался в изоляции среди лидеров стран ЕС из-за своей позиции по использованию замороженных российских активов. Об этом со ссылкой на дипломатические источники пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

«Авторитет Мерца пошатнулся — он оказался в изоляции среди европейцев. Канцлер Германии сделал неверную ставку и потерпел унижение», — утверждает издание.

Провал плана, продвигаемого Мерцем, нанес удар по репутации канцлера Германии как на европейской арене, так и внутри страны. Ситуация ослабила переговорные позиции ФРГ в вопросе оказания финансовой помощи Украине в будущем.

Ранее агентство DPA сообщило, что Мерц хочет передать Украине российские активы, замороженные в Германии.

Bloomberg писало, что Германия и Еврокомиссия не смогли заставить Бельгию изъять активы РФ.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что Западу придется вернуть замороженные российские активы.

