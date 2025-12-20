BZ: Мерц оказался в изоляции в ЕС из-за российских активов

Канцлер Германии Фридрих Мерц оказался в изоляции среди лидеров стран ЕС из-за своей позиции по использованию замороженных российских активов. Об этом со ссылкой на дипломатические источники пишет немецкая газета Berliner Zeitung.
«Авторитет Мерца пошатнулся — он оказался в изоляции среди европейцев. Канцлер Германии сделал неверную ставку и потерпел унижение», — утверждает издание.
Провал плана, продвигаемого Мерцем, нанес удар по репутации канцлера Германии как на европейской арене, так и внутри страны. Ситуация ослабила переговорные позиции ФРГ в вопросе оказания финансовой помощи Украине в будущем.
Ранее агентство DPA сообщило, что Мерц хочет передать Украине российские активы, замороженные в Германии.
Bloomberg писало, что Германия и Еврокомиссия не смогли заставить Бельгию изъять активы РФ.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что Западу придется вернуть замороженные российские активы.