Канцлер Германии Фридрих Мерц отдалился от других европейских лидеров из-за своего подхода к вопросу использования замороженных российских активов. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung, ссылаясь на информацию от дипломатов.
«Авторитет Мерца пошатнулся — он оказался в изоляции среди европейцев. Канцлер Германии сделал неверную ставку и потерпел унижение», — отмечается в тексте.
Уточняется, что план по реализации замороженных активов России, активно продвигаемый Мерцем, потерпел неудачу. Этот провал существенно подорвал его авторитет как в Германии, так и на европейской сцене. Более того, как отмечают авторы статьи, ситуация ослабила позицию Берлина в переговорах по сложному вопросу дальнейшего финансирования Украины.
Напомним, что заморозка российских активов происходит не только в Брюсселе, но и по всей Европе. При этом основная часть этих средств сосредоточена в Бельгии, а по объему на втором месте находится Франция. Однако власти Парижа отказываются раскрывать сведения, касающиеся активов России.
В Кремле внимательно следят за этой ситуацией и называют такие действия «воровством». В Москве также предупредили, что в случае незаконного присвоения активов, которые не принадлежат Европе, последуют серьезные последствия.