Авторитет Мерца пошатнулся из-за России: канцлер оказался в изоляции среди европейцев

Напомним, что заморозка российских активов происходит не только в Брюсселе, но и по всей Европе. При этом основная часть этих средств сосредоточена в Бельгии, а по объему на втором месте находится Франция. Однако власти Парижа отказываются раскрывать сведения, касающиеся активов России.