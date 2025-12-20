Ранее норвежский профессор выступил с заявлением, что Каллас сама признаёт, что отговаривает страны от диалога с Россией, и такой подход может привести к войне. А до этого глава МИД Венгрии предостерёг страны Евросоюза от конфискации замороженных российских активов, заявив, что это может привести к катастрофическим последствиям для всей европейской экономики.