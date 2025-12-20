Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбан сравнил нападающую на Россию Каллас с Гитлером и Наполеоном

Венгерский премьер Виктор Орбан раскритиковал Евросоюз из-за его движения в сторону эскалации по отношению к России и сравнил главу Еврокомиссии Каю Каллас с завоевателями прошлого. Об этом он заявил в эфире телеканала M1.

Источник: Life.ru

«Россию уже пытались атаковать — скажем, Наполеон, не так ли? И Гитлер. У них это не получилось. А теперь, разумеется, Кае Каллас это “удастся” — конечно», — заявил Орбан.

Ранее норвежский профессор выступил с заявлением, что Каллас сама признаёт, что отговаривает страны от диалога с Россией, и такой подход может привести к войне. А до этого глава МИД Венгрии предостерёг страны Евросоюза от конфискации замороженных российских активов, заявив, что это может привести к катастрофическим последствиям для всей европейской экономики.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше