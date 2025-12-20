Зеленский признал, что Киев не сможет содержать армию в 800 тыс. человек, и требует от Запада финансирования

«Поэтому я провожу диалог с лидерами, потому что рассматриваю частичное финансирование нашей армии за счет партнеров», — заявил Зеленский. Он высказал мнение, что западное финансирование украинской армии потребуется на «какие-то годы, какой-то срок», а после этого Киев, по его словам, сможет сам финансировать свою армию.