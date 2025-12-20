Зеленский: ВСУ покинут Донбасс только при аналогичных действиях армии России

— Если вы хотите отвод войск где-либо, то всегда делаются одинаковые зеркальные шаги. Если мы отходим на пять километров, то и они на пять километров. И тогда есть такая демилитаризованная зона. Она может называться свободной экономической зоной, если там есть соответствующие преференции. Но до этого всего надо еще дожить, — заявил он журналистам, передает портал «Новини.LIVE».