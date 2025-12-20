Зеленский: ВСУ покинут Донбасс только при аналогичных действиях армии России

Вооруженные силы Украины покинут Донбасс только при аналогичных действиях со стороны российской армии. Об этом в субботу, 20 декабря, высказался украинский президент Владимир Зеленский.
— Если вы хотите отвод войск где-либо, то всегда делаются одинаковые зеркальные шаги. Если мы отходим на пять километров, то и они на пять километров. И тогда есть такая демилитаризованная зона. Она может называться свободной экономической зоной, если там есть соответствующие преференции. Но до этого всего надо еще дожить, — заявил он журналистам, передает портал «Новини.LIVE».
По мнению главы Украины, наиболее «честный вариант — стоять там, где мы стоим», потому что это предполагает меньше компромиссов для каждой стороны. В случае обсуждения свободной экономической зоны, партнеры Киева предупреждены, что по этому поводу должен высказаться народ страны, передает РБК.
Переговоры о мирном урегулировании конфликта на Украине продолжаются уже несколько недель, но стороны по-прежнему далеки от компромисса. Издание The Wall Street Journal выделило ключевые разногласия между Россией и Украиной.
Первый спорный пункт связан с территориями: РФ настаивает на выводе украинской армии из Донбасса, тогда как Киев не готов идти на территориальные уступки.