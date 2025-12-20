Ричмонд
США попытались задержать еще одно судно у побережья Венесуэлы

Соединённые Штаты предприняли попытку перехватить и задержать ещё одно судно, находящееся под санкциями, в международных водах у побережья Венесуэлы.

Соединённые Штаты предприняли попытку перехватить и задержать ещё одно судно, находящееся под санкциями, в международных водах у побережья Венесуэлы. Об этом сообщил корреспондент агентства Reuters Идрис Али в своей публикации в социальной сети X.

Позднее журналист уточнил, что операцией руководит береговая охрана США.

Напомним, что президент США Дональд Трамп официально подтвердил, что не исключает начала полномасштабной войны с Венесуэлой. В интервью NBC News глава Белого дома заявил о готовности к радикальному сценарию на фоне установленной им жесткой морской блокады и принудительного захвата танкеров.

Ранее сообщалось, что военные США и Венесуэлы глушат сигналы GPS в Карибском бассейне.

