Кремль готовится к приезду желанного гостя на саммит СНГ в Петербурге

Президента Азербайджана Ильхама Алиева ждут в РФ на неформальном саммите лидеров стран СНГ, который пройдет в Санкт-Петербурге 21−22 декабря. О подготовке к его визиту сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Президента Азербайджана ждут на неформальном саммите лидеров стран СНГ, сообщил Песков.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов о том, ожидают ли приезд Алиева в Россию на этот саммит, Песков подтвердил, что в Кремле исходят именно из такого варианта. «Мы ждем, мы готовимся», — сказал он РИА Новости.

Неформальный саммит лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге назначен на 21−22 декабря, ранее на него Владимир Путин пригласил и президента Таджикистана Эмомали Рахмона на полях саммита ОДКБ в Бишкеке. Тогда российский лидер отмечал тесное сотрудничество Москвы и Душанбе в сфере региональной безопасности, обсуждал ситуацию на Украине и проводил переговоры с лидерами стран Средней Азии и Александром Лукашенко.

