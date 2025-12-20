Ричмонд
Захарова объявила о выходе клипа на песню «Мой ангел», написанную на ее стихи

«Мой ангел» — уже одиннадцатая песня на стихи Марии Захаровой.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала выход видеоклипа к песне Ирины Понаровской «Мой ангел», написанной на её стихи, который выйдет 23 декабря. Об этом политик написала в Telegram-канале.

«Тизер клипа Ирины Понаровской “Мой ангел”. Музыка Макса Фадеева. Видели полностью пока мы втроем, наши близкие. Равнодушным не оставило никого. Премьера 23 декабря», — — сообщила Захарова, прикрепив тизер видеоклипа.

Ранее Захарова рассказывала, что композиция посвящена матерям, потерявшим своих детей. Песня была впервые исполнена в марте на концерте Ирины Понаровской в концертном зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге.

Как известно, «Мой ангел» — уже одиннадцатая песня на стихи Марии Захаровой. Есть еще одна в соавторстве. Дипломат, например, стала автором текста для хита «За тебя, любимый» в исполнении Зары.

