Группу россиян удалось вернуть с Украины, заявила Москалькова

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Группу россиян удалось вернуть с Украины в Россию, также несколько человек, которых ранее не могли вывезти из Херсонской области, вернулись на Украину, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Источник: © РИА Новости

«Несколько россиян, которые ранее должны были вернуться с Украины, в рамках гуманитарной акции удалось вернуть в Россию. Также несколько человек, которые из-за непредвиденных и независящих от нас обстоятельств не могли выехать из Херсонской области, вернулись на Украину», — сказала Москалькова.

Ранее в рамках гуманитарной акции 15 россиян удалось вернуть из Украины в Россию. Москалькова сообщала, что пятерых человек, которых должны были воссоединить с близкими на Украине, не удалось вывезти из-за обстрела ВСУ Херсонской области.

