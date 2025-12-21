Уиткофф отметил прогресс в ходе первого этапа мирного урегулирования в Газе

Как следует из документа, представители США, Египта, Катара и Турции провели в пятницу, 19 декабря, переговоры в Майами (штат Флорида) с целью оценки реализации первого этапа соглашения по перемирию в Газе и подготовки к переходу ко второму этапу. «Первый этап привел к прогрессу, включая расширение оказания гуманитарной помощи, возвращение тел заложников, частичный вывод сил и снижение активности боевых действий», — говорится в заявлении. Из него следует, что стороны «во время обсуждения второго этапа подчеркнули необходимость создания в Газе руководящего органа», который действовал бы под эгидой «объединенного управления».