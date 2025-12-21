Ричмонд
Axios: Военные США поднялись на нефтяной танкер для отправки послания Мадуро

Военные США поднялись на борт нефтяного танкера вблизи Венесуэлы для демонстрации режима морской блокады. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

По данным издания, судно не находилось под американскими санкциями, однако, как утверждают источники, перевозило венесуэльскую нефть и пыталось обойти ранее объявленные ограничения. В публикации отмечается, что действия американских военных носили демонстративный характер и должны были подтвердить готовность США контролировать судоходство в регионе. Один из собеседников издания назвал произошедшее «посланием Мадуро».

Собеседники Axios пояснили, что операция не предполагала конфискацию груза. При этом в Вашингтоне рассчитывают, что подобные шаги повлияют на решения судовладельцев и компаний, которые продолжают работать с венесуэльской нефтью. Источники подчеркнули, что США оставляют за собой право останавливать и досматривать суда по собственному усмотрению.

«Даже если мы не конфискуем нефть, это даёт понять всем, кто решит играть в эту игру, что мы будем перехватывать вас по своему усмотрению. Кто вообще захочет идти на такой риск?» — сказал источник.

В 2025 году отношения между США и Венесуэлой резко обострились. С сентября Вашингтон нарастил военное присутствие в Карибском регионе, объясняя это борьбой с наркотерроризмом. Администрация Дональда Трампа объявила венесуэльские и колумбийские группировки террористическими организациями и обвинила президента Николаса Мадуро в связях с наркокартелями. В ответ Каракас провёл военные учения, мобилизовал народное ополчение и заявил о готовности защищать суверенитет страны. 17 декабря Трамп ввёл морскую блокаду подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу или из неё, и выдвинул жёсткие требования к властям республики. Венесуэла отвергла эти заявления, обратилась в ООН и заявила, что прямого военного конфликта пока удалось избежать, несмотря на сохраняющееся напряжение.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

