Axios: Военные США поднялись на нефтяной танкер для отправки послания Мадуро

По данным издания, судно не находилось под американскими санкциями, однако, как утверждают источники, перевозило венесуэльскую нефть и пыталось обойти ранее объявленные ограничения. В публикации отмечается, что действия американских военных носили демонстративный характер и должны были подтвердить готовность США контролировать судоходство в регионе. Один из собеседников издания назвал произошедшее «посланием Мадуро».
Собеседники Axios пояснили, что операция не предполагала конфискацию груза. При этом в Вашингтоне рассчитывают, что подобные шаги повлияют на решения судовладельцев и компаний, которые продолжают работать с венесуэльской нефтью. Источники подчеркнули, что США оставляют за собой право останавливать и досматривать суда по собственному усмотрению.
«Даже если мы не конфискуем нефть, это даёт понять всем, кто решит играть в эту игру, что мы будем перехватывать вас по своему усмотрению. Кто вообще захочет идти на такой риск?» — сказал источник.
В 2025 году отношения между США и Венесуэлой резко обострились. С сентября Вашингтон нарастил военное присутствие в Карибском регионе, объясняя это борьбой с наркотерроризмом. Администрация Дональда Трампа объявила венесуэльские и колумбийские группировки террористическими организациями и обвинила президента Николаса Мадуро в связях с наркокартелями. В ответ Каракас провёл военные учения, мобилизовал народное ополчение и заявил о готовности защищать суверенитет страны. 17 декабря Трамп ввёл морскую блокаду подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу или из неё, и выдвинул жёсткие требования к властям республики. Венесуэла отвергла эти заявления, обратилась в ООН и заявила, что прямого военного конфликта пока удалось избежать, несмотря на сохраняющееся напряжение.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.