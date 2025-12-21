Axios: Военные США поднялись на нефтяной танкер для отправки послания Мадуро

В 2025 году отношения между США и Венесуэлой резко обострились. С сентября Вашингтон нарастил военное присутствие в Карибском регионе, объясняя это борьбой с наркотерроризмом. Администрация Дональда Трампа объявила венесуэльские и колумбийские группировки террористическими организациями и обвинила президента Николаса Мадуро в связях с наркокартелями. В ответ Каракас провёл военные учения, мобилизовал народное ополчение и заявил о готовности защищать суверенитет страны. 17 декабря Трамп ввёл морскую блокаду подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу или из неё, и выдвинул жёсткие требования к властям республики. Венесуэла отвергла эти заявления, обратилась в ООН и заявила, что прямого военного конфликта пока удалось избежать, несмотря на сохраняющееся напряжение.