Новости СВО. Высота на Сумщине наша, котёл в Димитрове замкнут, ВСУ бегут из-под Гуляйполя, Зеленский в тупике без «мира», 21 декабря

ВС РФ заняли плацдарм в Сумской области, рушит румынскую логистику, оборона ВСУ под Гуляйполем на грани краха, Зеленский отвергает переговоры при крахе фронта — дайджест Life.ru.

Сумская область, 21 декабря.

Бойцы 34-й гвардейской мотострелковой бригады группировки «Север» освободили село Высокое в Сумской области. Таким образом, наши подразделения заняли самую высокую точку в регионе, которая явно будет использоваться артиллерией ВС РФ.

— Судя по всему, группировка «Север» начала формировать новый плацдарм — в восточных районах Сумской области, — пишет военный корреспондент Александр Коц.

В этом направлении у Российской армии ближайшие цели — Поповка, Грабовское и Новодмитровка. По всей вероятности, эти населённые пункты войдут в состав формируемой буферной зоны вдоль границ России.

Армия России ударила по позициям ВСУ вблизи Курской области. Авиация атаковала противника в районе Рыжевки и Искрисковщины.

Харьковская область, 21 декабря.

Пять складов с боеприпасами и снаряжением потеряли вооружённые формирования Украины на Харьковском направлении. Российские снаряды уничтожили до 200 солдат мотопехотной и двух механизированных бригад противника. Ещё на свой счёт наши войска записали 15 автомобилей, станцию РЭБ и артиллерийское орудие.

Донецкая Народная Республика, 21 декабря.

Подразделения «Центра» продолжают перемалывать живую силу ВСУ в Димитрове (Мирнограде). Наши солдаты освободили село Светлое и продолжили уничтожать противника в окружённом городе.

— Димитров уже практически освобождён. Конечно, подождём официального подтверждения Генштаба МО РФ, но организованное сопротивление противника сломлено. 51-я армия сейчас активно выдавливает противника из Родинского в сторону Белицкого и со стороны Шахова в сторону Софиевки и Торецкого, — рассказал об обстановке на Покровском направлении военкор Павел Кукушкин.

Расчёты РСЗО «Град» группировки войск «Южная» уничтожили два пункта управления БПЛА и пункт временной дислокации ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России.

Запорожская область, 21 декабря.

«Восток» вклинивается в оборону ВСУ на Запорожском направлении, и это даёт свои результаты. 102-я бригада бросила оборонительные рубежи в районе Гуляйполя, и подразделение отвели в тыл из-за больших потерь.

— Также младшие офицеры настраивали солдат отступать без приказала высшего командования. Это главная причина того, что оборона ВСУ там сейчас рушится каскадным темпом, — поделился военкор Тимофей Ермаков.

Удар по логистике Украины: РФ атакует мосты из Румынии в Одесской области.

Всего два моста соединяют юго-западную часть Одесской области с остальной частью региона. Один из них в посёлке Затока, который предназначен как для автомобилей, так и для поездов, второй в селе Маяки.

На прошлой неделе российская авиация атаковала мост в Затоке с помощью авиабомб с модулями планирования. Сейчас под наши удары попало сооружение в Маяках. Сначала его атаковали «Герани», а теперь долетел и «Искандер» с кассетными снарядами.

Таким способом наша армия ломает украинскую логистику со стороны Румынии. Хоть оба моста и устояли, но теперь противник вынужден направлять туда ремонтные бригады и сапёров для ликвидации последствий ударов. Безусловно, никто не гарантирует, что они не попадут под очередной удар наших БПЛА или ракет.

О последствиях всего происходящего в соседнем государстве уже задумались. Если ВС РФ продолжат в том же духе, Украина лишится до 60% импорта топлива.

— При неблагоприятном сценарии разрушения логистики с Измаилом топливный рынок Незалежной ждёт скачок цен и остановка заправок до перестроения логистики. Возводимые понтонные мосты гораздо проще разрушить, поэтому всё придётся возить через Румынию и Молдову, — сокрушается владелец украинской транспортной компании Дмитрий Лёвушкин.

Заявления Зеленского о мире: Украина в тупике, переговоры с Россией.

Турне Зеленского в Португалию ознаменовалось очередным пространным заявлением. Первый комик Украины заявил, что мир, конечно, лучше, чем война, но соглашений о мирном урегулировании конфликта пока нет. Да и вообще может и не быть.

— Соглашение есть, когда оно не только на бумаге, а когда оно подписано лидерами и когда война остановлена, — сказал Зеленский.

Дело в том, что главарь киевского режима очень хочет справедливого и крепкого мира. Видимо, подписанного где-то в Ивано-Франковске, после краха всех систем Украины.

Также он добавил, что Вашингтон предлагает Киеву прямые переговоры с участием России, США и, возможно, Европы.

Отметим, что эти заявления Зеленского проходят на фоне того, что Украина не получит денег из замороженных активов России в Европе.

