Новости СВО. Высота на Сумщине наша, котёл в Димитрове замкнут, ВСУ бегут из-под Гуляйполя, Зеленский в тупике без «мира», 21 декабря

Таким способом наша армия ломает украинскую логистику со стороны Румынии. Хоть оба моста и устояли, но теперь противник вынужден направлять туда ремонтные бригады и сапёров для ликвидации последствий ударов. Безусловно, никто не гарантирует, что они не попадут под очередной удар наших БПЛА или ракет.