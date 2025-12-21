Запад обиделся на слова Путина о «подсвинках»

Напомним, заявление прозвучало в среду в ходе расширенного заседания коллегии Министерства обороны РФ, где традиционно подводятся итоги года и определяются задачи по укреплению обороноспособности. Путин заявил, что «европейские подсвинки» присоединились к политике предыдущей администрации США, надеясь извлечь выгоду из развала России, и что Запад рассчитывал разрушить страну за короткий срок.