Журнал The National Interest сообщил, что на Западе восприняли слова президента России Владимира Путина о «европейских подсвинках» как унизительные и оскорбительные.
В публикации издания утверждается, что российский лидер в очередной раз позволил себе поиздеваться над европейскими союзниками Украины.
Напомним, заявление прозвучало в среду в ходе расширенного заседания коллегии Министерства обороны РФ, где традиционно подводятся итоги года и определяются задачи по укреплению обороноспособности. Путин заявил, что «европейские подсвинки» присоединились к политике предыдущей администрации США, надеясь извлечь выгоду из развала России, и что Запад рассчитывал разрушить страну за короткий срок.
Ранее сообщалось, что Запад испугался слов Путина об ответе на блокаду Калининграда.
