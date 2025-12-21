Ричмонд
Запад обиделся на слова Путина о «подсвинках»

Журнал The National Interest сообщил, что на Западе восприняли слова президента России Владимира Путина о «европейских подсвинках» как унизительные и оскорбительные.

В публикации издания утверждается, что российский лидер в очередной раз позволил себе поиздеваться над европейскими союзниками Украины.

Напомним, заявление прозвучало в среду в ходе расширенного заседания коллегии Министерства обороны РФ, где традиционно подводятся итоги года и определяются задачи по укреплению обороноспособности. Путин заявил, что «европейские подсвинки» присоединились к политике предыдущей администрации США, надеясь извлечь выгоду из развала России, и что Запад рассчитывал разрушить страну за короткий срок.

Ранее сообщалось, что Запад испугался слов Путина об ответе на блокаду Калининграда.

