Москалькова: Группу россиян удалось вернуть с Украины в Россию

Группу россиян удалось вернуть с Украины в Россию, а также несколько человек, которые ранее не могли покинуть Херсонскую область, вернулись обратно на территорию Украины. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости.
«Несколько россиян, которые ранее должны были вернуться с Украины, в рамках гуманитарной акции удалось вернуть в Россию», — сообщила Москалькова. Она добавила также, что несколько человек, задержавшихся в Херсонской области из-за непредвиденных обстоятельств, смогли вернуться на Украину.
Ранее в рамках той же акции было возвращено 15 россиян. Москалькова также сообщала, что пятерых людей, которых планировали воссоединить с родственниками на Украине, не удалось эвакуировать из-за обстрелов со стороны ВСУ.