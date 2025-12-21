Москалькова: Группу россиян удалось вернуть с Украины в Россию

Группу россиян удалось вернуть с Украины в Россию, а также несколько человек, которые ранее не могли покинуть Херсонскую область, вернулись обратно на территорию Украины. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости.