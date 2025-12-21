Ричмонд
Москалькова: Группу россиян удалось вернуть с Украины в Россию

Несколько человек, задержавшихся в Херсонской области, взамен вернулись на Украину, сообщила Москалькова.

Источник: Комсомольская правда

Группу россиян удалось вернуть с Украины в Россию, а также несколько человек, которые ранее не могли покинуть Херсонскую область, вернулись обратно на территорию Украины. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости.

«Несколько россиян, которые ранее должны были вернуться с Украины, в рамках гуманитарной акции удалось вернуть в Россию», — сообщила Москалькова. Она добавила также, что несколько человек, задержавшихся в Херсонской области из-за непредвиденных обстоятельств, смогли вернуться на Украину.

Ранее в рамках той же акции было возвращено 15 россиян. Москалькова также сообщала, что пятерых людей, которых планировали воссоединить с родственниками на Украине, не удалось эвакуировать из-за обстрелов со стороны ВСУ.

