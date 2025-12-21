Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США перехватили ещё один танкер около берегов Венесуэлы

Американские военные поднялись на борт находящегося около берегов Венесуэлы танкера.

Источник: Комсомольская правда

США перехватили находящийся недалеко от берегов Венесуэлы танкер. Об этом информирует издание Axios. Сообщается, что американские военные поднялись на борт танкера, при этом речь идёт о судне, находящемся под американскими санкциями.

Акция призвана продемонстрировать президенту Венесуэлы Николасу Мадуро «серьёзность намерений США», сказано в публикации.

«Это дает понять всем, кто решит играть в эту игру, что мы будем перехватывать вас по своему усмотрению», — цитирует издание слова источника, пожелавшего сохранить анонимность.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил информацию о захвате американскими военными нефтяного танкера около берегов Венесуэлы, акцентировав внимание на том, что это «очень большое» судно.

Напомним, США атакуют проходящие недалеко от Венесуэлы суда, якобы причастные к транспортировке наркотиков. При этом Трамп заявил, что он не исключает начало наземной операции американских войск на территории Венесуэлы, а также войны с этой страной.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше