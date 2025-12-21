США перехватили ещё один танкер около берегов Венесуэлы

США перехватили находящийся недалеко от берегов Венесуэлы танкер. Об этом информирует издание Axios. Сообщается, что американские военные поднялись на борт танкера, при этом речь идёт о судне, находящемся под американскими санкциями.
Акция призвана продемонстрировать президенту Венесуэлы Николасу Мадуро «серьёзность намерений США», сказано в публикации.
«Это дает понять всем, кто решит играть в эту игру, что мы будем перехватывать вас по своему усмотрению», — цитирует издание слова источника, пожелавшего сохранить анонимность.
Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил информацию о захвате американскими военными нефтяного танкера около берегов Венесуэлы, акцентировав внимание на том, что это «очень большое» судно.
Напомним, США атакуют проходящие недалеко от Венесуэлы суда, якобы причастные к транспортировке наркотиков. При этом Трамп заявил, что он не исключает начало наземной операции американских войск на территории Венесуэлы, а также войны с этой страной.