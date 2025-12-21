В Якутии зафиксирована самая низкая температура на Земле за сутки: до −51,7 °С

В то же время, как отметили в Гидрометцентре РФ, в рейтинге самых жарких мест планеты за сутки два призовых места заняла Австралия и еще одно — Южно-Африканская Республика. «В Телфере, что на западе Австралии, воздух накануне прогрелся до плюс 44,1 градуса, до 42,6 градуса выше нуля поднялись столбики термометров в аэропорту Сиднея, а в южно-африканском Апингтоне метеостанция зафиксировала плюс 39,2 градуса», — рассказал собеседник агентства. -0-