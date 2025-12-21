Ричмонд
В Якутии зафиксирована самая низкая температура на Земле за сутки: до −51,7 °С

Мировой «топ-3» возглавил якутский Покровск, где метеостанция зафиксировала мороз в 51,7 градуса, на втором месте метеостанция Сухана, что в Оленекском районе республики, с показателем минус 49,4 градуса.

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самые низкие температуры на Земле в минувшие сутки зафиксированы в городе Покровске, на метеостанции Сухана и селе Крест-Хальджай, которые находятся в Республике Саха (Якутия). Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре РФ.

«Мировой “топ-3” возглавил якутский Покровск, где метеостанция зафиксировала мороз в 51,7 градуса, на втором месте метеостанция Сухана, что в Оленекском районе республики, с показателем минус 49,4 градуса, а почетная бронза досталась якутскому селу Крест-Хальджай — там мороз окреп до 48,7 градуса», — сказал собеседник агентства.

В то же время, как отметили в Гидрометцентре РФ, в рейтинге самых жарких мест планеты за сутки два призовых места заняла Австралия и еще одно — Южно-Африканская Республика. «В Телфере, что на западе Австралии, воздух накануне прогрелся до плюс 44,1 градуса, до 42,6 градуса выше нуля поднялись столбики термометров в аэропорту Сиднея, а в южно-африканском Апингтоне метеостанция зафиксировала плюс 39,2 градуса», — рассказал собеседник агентства. -0-

