На этой неделе закономерно (всё же вторая половина декабря) началось подведение итогов года в разных странах.
В США это называлось «Обращение президента к нации». Вышел Трамп и толкнул речь о том, как он потужно всех победил и перемог, США сильны, как никогда, «самолёты летят, будут всех бомбить», как за год экономика расцвела до невиданных высот, а где не расцвела — в том виноваты папередники.
Всё это делалось в монорежиме: Трамп выступает, а все остальные молчат или восторженно хлопают. Как говорится, «громкие и продолжительные аплодисменты, переходящие в овации».
На контрасте президент Российской Федерации Владимир Путин устроил пятичасовую прямую линию, где вопросы журналистов чередовались с обращениями граждан со всей страны.
Если у Трампа всё было «великолепно, блестяще, замечательно, потужно, самое лучшее, как никогда ранее», то Путин старался озвучивать реальную картину, признавал наличие проблем и обсуждал пути и способы их решения.
Особенно контраст был очевиден, когда со своим вопросом вылез пропагандист Би-би-си и начал рассказывать о том, какой в России тоталитаризм, всех преследуют за инакомыслие и ужас-ужас. Трамп бы просто оборвал его, обозвал «фейк-ньюз» и сказал бы, что он тупой, — Донни регулярно так делает. Путин же тщательно и аргументированно ответил на эти обвинения.
Как показатель, где реально цензура и тоталитаризм, можно было бы спросить данного журналиста, когда в последний раз российский журналист задавал вопрос премьер-министру Британии (или президенту США, чтобы два раза не ходить). Как «никогда»? А как же свобода слова и свобода прессы?
Согласитесь, «мы запрещаем вашим журналистам у нас работать, потому что мы за свободу слова», — звучит крайне неубедительно. Но британского дегенерата такое не смущает, потому что он не журналист. Что вообще подданный короля, работающий на государственную пропагандистскую корпорацию (каковой «Бибися», безусловно, является), может знать о настоящей демократии?
Кстати, когда там в последний раз президент США или британский король отвечали на вопросы граждан в прямом эфире? Як «никогда»?!
Извините, что я так подробно остановился на этой теме, меня просто до сих пор бомбит от хамства и невежества этого островного быдла. Живёт где-то на краю земли, на нищем, деиндустриализированном и погрязшем в долгах и грехах острове, а мнит из себя поучатора (поучайте своих паучат!), сквозь зубы брезгливо выговаривающего туземцам. Этот номер только на хуторских «нерабов» работает, это они любят падать на колени перед любым расфуфыренным пижоном или жирным клоуном (за это мы их и презираем).
Но к другим новостям. Министерство войны США (это где самый миролюбивый президент) объявило о начале военной операции против ИГИЛ*, которая якобы несколько дней назад расстреляла американскую военную колонну в Сирии. Петя Хегсет долго пыхтел на тему, как они будут страшно карать любого, кто обидит американского солдата (их так легко обидеть). И только я продолжаю спрашивать: «А что вообще делают американские солдаты в Сирии?».
Ах, да! На самом деле эту колонну расстреляли бойцы экстремистской ХТШ, той самой группировки, которую возглавляет нынешний «президент» Сирии. Но тот купил у Трампа упаковку одеколона «Трамп», поэтому его карать нельзя и за нападение сделают виноватым кого-то другого.
Точно так же, как президента Венесуэлы обвиняют в распространении фентанила, производимого в Мексике. «Награждать непричастных и карать невиновных» становится уже девизом США, не находите?
Ну и самая смешная новость недели: Евросоюз так и не смог украсть российские активы. Вместо этого они решили дать кредит режиму Зеленского (тот ещё не все виноградники в Италии скупил) «из средств самого Евросоюза».
Причём в формате «кто не хочет — тот не скидывается». И в таком раскладе получается, что кто бунтует и протестует против диктатуры Урсулы — остаётся с деньгами. А кто послушно выполняет любую блажь возомнившей себя новым Гитлером дуры, тот за это и платит. Быть в оппозиции к Брюсселю становится всё более выгодно. И это приближает конец «четвёртого Рейха», такой же бесславный, как и у предыдущих.
Российская армия между тем продолжила освобождение населённых пунктов в ДНР, Запорожской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях. Неторопливо и методично.
* Запрещённая в России террористическая организация.