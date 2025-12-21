Трамп кричал «Фейк», а Путин разбирал острые темы. Кто на неделе был клоуном, а кто царём

Извините, что я так подробно остановился на этой теме, меня просто до сих пор бомбит от хамства и невежества этого островного быдла. Живёт где-то на краю земли, на нищем, деиндустриализированном и погрязшем в долгах и грехах острове, а мнит из себя поучатора (поучайте своих паучат!), сквозь зубы брезгливо выговаривающего туземцам. Этот номер только на хуторских «нерабов» работает, это они любят падать на колени перед любым расфуфыренным пижоном или жирным клоуном (за это мы их и презираем).