В США подтвердили задержание танкера у берегов Венесуэлы

По ее словам, военнослужащие Береговой охраны США при содействии Пентагона «задержали нефтяной танкер, вышедший ранее из порта в Венесуэле». Как следует из публикации главы МВБ, Вашингтон намерен продолжать противодействовать «незаконной перевозке подсанкционной нефти», используемой, по версии американского правительства, для «финансирования наркотерроризма».
Ранее агентство Reuters сообщило, что США проводят в международных водах у венесуэльских берегов операцию по перехвату и задержанию танкера, находящегося под американскими санкциями. В свою очередь портал Axios со ссылкой на источники проинформировал, что американские военные поднялись на борт судна, на которое не распространяются рестрикции, с целью подать сигнал лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро.
Президент США Дональд Трамп 10 декабря подтвердил задержание танкера у венесуэльского побережья и отметил, что его страна планирует оставить нефть себе. Министерство юстиции США, выполняющее функции генеральной прокуратуры, утверждало, что судно в нарушение американского санкционного режима перевозило нефть из Венесуэлы и Ирана.
В МИД Боливарианской Республики заявили, что рассматривают вооруженный захват танкера в Карибском море как «вопиющий грабеж и акт международного пиратства».