В США подтвердили задержание танкера у берегов Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 21 декабря. /ТАСС/. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США подтвердило задержание нефтяного танкера у венесуэльского побережья. Соответствующую публикацию разместила в X руководитель ведомства Кристи Ноэм.

По ее словам, военнослужащие Береговой охраны США при содействии Пентагона «задержали нефтяной танкер, вышедший ранее из порта в Венесуэле». Как следует из публикации главы МВБ, Вашингтон намерен продолжать противодействовать «незаконной перевозке подсанкционной нефти», используемой, по версии американского правительства, для «финансирования наркотерроризма».

Ранее агентство Reuters сообщило, что США проводят в международных водах у венесуэльских берегов операцию по перехвату и задержанию танкера, находящегося под американскими санкциями. В свою очередь портал Axios со ссылкой на источники проинформировал, что американские военные поднялись на борт судна, на которое не распространяются рестрикции, с целью подать сигнал лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро.

Президент США Дональд Трамп 10 декабря подтвердил задержание танкера у венесуэльского побережья и отметил, что его страна планирует оставить нефть себе. Министерство юстиции США, выполняющее функции генеральной прокуратуры, утверждало, что судно в нарушение американского санкционного режима перевозило нефть из Венесуэлы и Ирана.

В МИД Боливарианской Республики заявили, что рассматривают вооруженный захват танкера в Карибском море как «вопиющий грабеж и акт международного пиратства».

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше