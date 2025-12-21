Ричмонд
Зеленский поддержал идею о трехсторонней встрече с Россией и США

Президент Украины Владимир Зеленский, ранее неоднократно отвергавший возможность прямых переговоров с Россией, заявил о поддержке инициативы США по проведению трёхсторонней встречи с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона.

Президент Украины Владимир Зеленский, ранее неоднократно отвергавший возможность прямых переговоров с Россией, заявил о поддержке инициативы США по проведению трёхсторонней встречи с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Соответствующее видео было опубликовано телеканалом «Новости.LIVE».

«Мы поддержим предложение США», — заявил Зеленский.

Зеленский отметил, что не ожидает от такой встречи прорывных результатов, однако Украина готова поддержать диалог в данном формате, если его итогом станут, например, обмены военнопленными или подготовка к саммиту лидеров.

Ранее сообщалось, что Зеленский допустил вывод ВСУ из Донбасса с одним условием.

