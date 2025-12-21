Ричмонд
Орбан заявил, что ему неясно, кто на кого напал в конфликте на Украине

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, комментируя финансирование Украины со стороны Европейского союза, заявил, что в украинском конфликте неясно, кто на кого напал.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, комментируя финансирование Украины со стороны Европейского союза, заявил, что в украинском конфликте неясно, кто на кого напал.

— Европейцы завтракают дома, пьют кофе и думают, насколько морально правильно помогать маленькой стране, подвергшейся нападению. Хотя она не такая уж и маленькая, и неясно, кто на кого напал. В любом случае мы помогаем стране, которая подверглась насилию, и это ничего нам не стоит. Но в то же время именно они за это и заплатят, — сказал он в субботу, 20 декабря, на пресс-конференции, транслировавшейся телеканалом HirTV.

По словам венгерского лидера, в Западной Европе «распространился миф», что европейцам «война ничего не будет стоить, потому что в итоге все покроют репарации РФ». Но это не так, и финансировать Украину приходится европейским налогоплательщикам, добавил Орбан, передает РИА Новости.

Также премьер Венгрии сравнил главу евродипломатии Каю Каллас с Адольфом Гитлером и Наполеоном Бонапартом. Он раскритиковал Европейский союз за попытки разжечь конфликт с Россией.

19 декабря Виктор Орбан заявил, что кредит Евросоюза на 90 миллиардов евро для Киева является потерей денег. Он также отметил, что Венгрия останется «в стороне» от финансирования Украины.

