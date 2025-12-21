— Европейцы завтракают дома, пьют кофе и думают, насколько морально правильно помогать маленькой стране, подвергшейся нападению. Хотя она не такая уж и маленькая, и неясно, кто на кого напал. В любом случае мы помогаем стране, которая подверглась насилию, и это ничего нам не стоит. Но в то же время именно они за это и заплатят, — сказал он в субботу, 20 декабря, на пресс-конференции, транслировавшейся телеканалом HirTV.