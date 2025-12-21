Маск стал первым человеком в истории с состоянием более $700 млрд

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский бизнесмен Илон Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило отметку в $700 млрд, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Forbes.
Как отмечает издание, состояние Маска выросло после того, как Верховный суд штата Делавэр отменил решение суда нижестоящей инстанции, признавшего недействительным вознаграждение Маска в виде опционов на акции Tesla, которое сейчас оценивается в $139 млрд.
«По оценке Forbes, после успешного обжалования этого решения состояние Маска достигло рекордных $749 млрд», — пишет журнал.
Ранее Forbes назвал Маска первым человеком, чье состояние превысило $600 млрд после того, как космическая компания SpaceX объявила о публичном предложении о покупке акций, в рамках которого компания была оценена в $800 млрд. -0-