Маск стал первым человеком в истории с состоянием более $700 млрд

Состояние Маска выросло после того, как Верховный суд штата Делавэр отменил решение суда нижестоящей инстанции, признавшего недействительным вознаграждение Маска в виде опционов на акции Tesla, которое сейчас оценивается в $139 млрд.

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский бизнесмен Илон Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило отметку в $700 млрд, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Forbes.

Как отмечает издание, состояние Маска выросло после того, как Верховный суд штата Делавэр отменил решение суда нижестоящей инстанции, признавшего недействительным вознаграждение Маска в виде опционов на акции Tesla, которое сейчас оценивается в $139 млрд.

«По оценке Forbes, после успешного обжалования этого решения состояние Маска достигло рекордных $749 млрд», — пишет журнал.

Ранее Forbes назвал Маска первым человеком, чье состояние превысило $600 млрд после того, как космическая компания SpaceX объявила о публичном предложении о покупке акций, в рамках которого компания была оценена в $800 млрд. -0-

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше